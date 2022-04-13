Зеленский предложил России обменять задержанного политика Виктора Медвечука на пленных украинских военных

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13 апреля 2022, 07:58 Источник: РИА Новости

Виктор Медведчук (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Украинский президент Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного политика, лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на попавших в плен к российским войскам украинцев.

Во вторник, 12 апреля, глава СБУ Иван Баканов заявил о задержании политика по поручению президента.

Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, заявил, что лидер ОПЗЖ якобы скрывался 48 дней и попытался "сбежать за границу".

Зеленский заявил, что из-за использования Медведчуком военной формы, на него распространяются правила военного времени. Зеленский предложил России обменять задержанного Медвечука на "наших парней и девушек в русском плену".

В Кремле информацию о задержании Медведчука не комментировали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видел это сообщение, но не может сказать, насколько оно соответствует действительности. Он отметил, с Украины идет очень много фейков, все нужно проверять.