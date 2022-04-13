«Защитники Украины» из СБУ бегут из освобождаемых армиями РФ и ЛДНР городов первыми

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13 апреля 2022, 17:27

СБУ, Sergey Kovalev/ Russian Look

Военный корреспондент Андрей Руденко отметил закономерную особенность. Из городов Украины, которые берут под контроль войска России и Донбасса, первыми «ветер перемен» уносит сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).

Тенденцию журналист подметил на практике. Андрей отметил в комментарии к фотографии целой кипы «корочек» сотрудников спецслужбы: «Сотрудники СБУ, когда бежали с территорий, куда вплотную подходили наши войска, бросали всё − секретные документацию, оружие и даже служебные удостоверения с личными данными».

Удостоверения СБУ

Удостоверения СБУ

Что говорить о рядовых сотрудниках, если руководство спецслужбы повело себя не с лучшей стороны. Напомним, накануне, лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива раскрыл, что начальник службы безопасности страны Иван Баканов покинул Киев с наворованными деньгами за день до начала спецоперации Вооруженных сил России и сейчас проживает в Германии.

«Бравые хлопцы ничего не скажешь. Они только могут пытать людей в застенках, а так жидковаты оказались…» − резюмировал в конце военкор.