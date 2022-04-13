Массовая высылка дипломатов – это предвестник большой войны

Аргументы Недели → В мире 13+

13 апреля 2022, 17:20

Сейчас шпиономания на Западе приняла характер массовой истерии. Недавно заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал происходящее продолжением «шизоидной кампании по давлению на нашу страну». По его словам, если так будет продолжаться, впору повесить замки на западные посольства. «Всем дешевле будет. И тогда уж точно рассматривать друг друга не иначе как в оружейную оптику», – заявил он.



Удар по легальным посольским резидентурам идёт от желания лишить противника информации. Образно говоря, выколоть ему глаза, заткнуть уши. Но не зря говорят, как аукнется, так и откликнется. Ведь принципа взаимности в дипломатии никто не отменял. На днях в ответ на высылку 45 российских дипломатов из Варшавы из Москвы было выдворено 45 польских шпионов, работавших под дипломатической «крышей». МИД РФ всегда принимает зеркальные меры.



Конечно, не все хотят участвовать в срежиссированном американцами спектакле. Например, Канада отказалась от подобных мер, рассудив, что они противоречат её интересам. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Решение Оттавы не плясать под американскую дудку оценили в Совете Федерации РФ, объяснив его наличием в Канаде здравомыслящих политиков. Но большинство сателлитов США, напротив, стремятся заслужить похвалу дядюшки Сэма. Однако отвечать за свои действия им придётся в одиночку, при этом в жертву будут принесены двусторонние отношения с Россией, а посольства этих стран в Москве подпадут под наши неотвратимые ответные меры.



Мы выдержим любые удары по легальным посольским резидентурам. Ведь России в наследство от Советского Союза досталась лучшая в мире нелегальная разведка.



Подробности читайте в свежем номере «Аргументов недели».



