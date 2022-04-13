Военкор Семён Пегов сообщил, что в Мариуполе на

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13 апреля 2022, 14:49 Источник: Свободная пресса

фото: globallookpress.com

Порядка 37 наемников из Афганистана находятся на территории "Азовстали" вместе с украинскими нацистами. Военкор Семён Пегов сообщил, что об афганских наемниках стало известно из радиоперехвата.

Иностранные наемники в полном окружении вместе с боевиками украинского нацбатальона "Азов" (запрещенного в России).

По информации Пегова, недавно афганцы вышли на связь и запросили коридор для эвакуации из промзоны в Мариуполе, а боевики "Азова" блокировали переговоры об эвакуации иностранцев военными ДНР и России.

Как уточнил телеграмм-канал WarGonzo, донбасские разведчики узнали об этом после очередного радиоперехвата еще несколько дней назад, - сообщает "Свободная пресса". По мнению военкора, заблокированные на "Азовстали" афганские наемники - это спецназовцы, которые ранее работали на проамериканское правительство Афганистана и сбежали от талибов. (Движение "Талибан" признано в РФ террористическим, его деятельность на территории России запрещена).

После свержения афганских властей их эвакуировали в США, и они поступили на службу в ЧВК "Академия" (в прошлом "Blackwater"). Обучением и подготовкой заблокированных наемников американцы активно занимались в Афганистане. Теперь они в Мариуполе, - сообщает "Царьград".

Источник RT в силовых структурах раскрыл, что среди украинских морпехов, сдавшихся в плен в Мариуполе, оказались британцы.