WarGonzo: бойцы «Спарты» уничтожают позиции украинских формирований в «Авдеевском котле»

Аргументы Недели → В мире 13+

13 апреля 2022, 13:17

Армия ДНР, Alexander Rekun/ Global Look Press

Военные корреспонденты проекта WarGonzo получили в распоряжение видеокадры, на которых бойцы известного разведывательного батальона «Спарта» армии ДНР разбирают руины блиндажей боевиков террористического запрещённого в России формирования «Азов» под Авдеевкой.

Авторы предполагают, что после завершения основных боёв в Мариуполе и полного его освобождения от украинских частей основное боевое внимание армии ДНР переключат на авдеевское направление, где существует пока этот мощный укрепрайон ВСУ, расположенный в непосредственной близости от столицы республики.

Бойцы «Спарты» уже приступили к мероприятиям по подготовке прорыва главной линии обороны противника.

Ранее сегодня стало известно, что военнослужащие России и ДНР продолжают зачистку Мариуполя. Войска ведут наступление на администрацию Левобережного района города. Видео с мест событий представил военный корреспондент Андрей Филатова.