Военкор Филатов снял видео о продвижении войск РФ и ДНР к администрации Левобережного района Мариуполя

Военнослужащие России и ДНР продолжают зачистку Мариуполя. Войска ведут наступление на администрацию Левобережного района города. Видео с мест событий представил военный корреспондент Андрей Филатова.
На кадрах показаны подступы к зданию и первое продвижение внутри строений. Бойцы самоотверженно штурмуют знаковые объекты азовского портового города.
Ранее стало известно, что в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1 026 украинских морских пехотинцев. С соответствующим заявлением выступило министерство обороны Российской Федерации.