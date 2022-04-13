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Военкор Филатов снял видео о продвижении войск РФ и ДНР к администрации Левобережного района Мариуполя

, 11:21

Военкор Филатов снял видео о продвижении войск РФ и ДНР к администрации Левобережного района Мариуполя
Российский боец СВО, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Военнослужащие России и ДНР продолжают зачистку Мариуполя. Войска ведут наступление на администрацию Левобережного района города. Видео с мест событий представил военный корреспондент Андрей Филатова.

На кадрах показаны подступы к зданию и первое продвижение внутри строений. Бойцы самоотверженно штурмуют знаковые объекты азовского портового города.

Ранее стало известно, что в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1 026 украинских морских пехотинцев. С соответствующим заявлением выступило министерство обороны Российской Федерации.

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