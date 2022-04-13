Под «Азовсталью» находится объект, в котором производились эксперименты на живых людях

Аргументы Недели → В мире 13+

13 апреля 2022, 10:41

«Азовсталь» – уникальный объект. Чтобы понять, почему сломить сопротивление засевших там нациков долго не удавалось, надо понять, что это за завод такой – «Азовсталь»?



В феврале 1930 г. руководством СССР было принято решение о строительстве нового металлургического завода в Мариуполе. Первый чугун был выплавлен на доменной печи в 1933 году. В 1935-м начала работать первая мартеновская печь и началось сталеплавильное производство. В 1939 г. был построен морской порт, куда из Керчи впервые в мире доставляли не просто руду, а горячий агломерат. Производительность печей выросла вдвое.



Отступая в 1943 г., немцы уничтожили завод полностью. За два года после войны – до 1947 г. «Азовсталь» был в основном восстановлен. С учётом возможных военных действий. На территории завода, под землёй, делали бомбоубежища. Соединили подземными коммуникациями с соседним, тоже гигантским, металлургическим заводом им. Ильича. В его катакомбах тоже до сих пор прячутся боевики «Азова»*. Под обоими комбинатами были построены подземные бетонные коридоры для прокладки электрокабелей и коммуникаций. Они имеют огромную протяжённость, на десятки километров, и имеют выходы к социально значимым объектам Мариуполя – больницам, школам, детсадам. То есть в город, некоторые районы которого зачищают до сих пор. Так что есть большая вероятность того, что все несколько тысяч нацистов из «Азова»* и наёмников из стран НАТО могут в одночасье сняться из подземных катакомб и разбрестись по городу в гражданской одежде.



Узнать правду о том, что происходит сейчас под землёй, станет возможным только после окончания мариупольской операции. Насколько это сложно, говорят бойцы народной милиции ДНР, которые находятся сейчас в Мариуполе. По их словам, стены под землёй сделаны не просто из армированного бетона, но и толщиной до нескольких метров. Но речь идёт не только о катакомбах.



Никто на Западе не скрывает, что в цехах «Азовстали» есть боевики и советники от стран НАТО. Возможно, не просто советники. Но мрак и ужас могут быть и в том, что в подземных сооружениях этого завода находится некий объект, в котором производились эксперименты на живых людях. О загадочно исчезнувших сотнях жителей Мариуполя задолго до начала спецоперации говорили много. Их вывозили в неизвестном направлении из тюрьмы с названием «Библиотека», которую укронацисты оборудовали в аэропорту Мариуполя.



Уцелевшие узники «Библиотеки» утверждают, что их регулярно пугали какой-то ямой, откуда не возвращаются. Многие из них уверены, что это некий котлован. И не исключено, что речь идёт о подземельях «Азовстали». Быть может, из-за стремления спрятать эти жуткие концы в воду Путину регулярно названивает президент Франции Макрон. Причём настойчиво просит открыть гуманитарный коридор морем для эвакуации всех, кто находится в катакомбах «Азовстали».



* Организация, запрещённая в РФ.



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