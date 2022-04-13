Военкор Сладков: из-за большого числа пленённых украинских военных в ДНР требуются люди, которые будут заниматься пленными

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13 апреля 2022, 11:03 Источник: Говорит Москва

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Военный корреспондент Александр Сладков рассказал, что украинских военнопленных на Донбассе так много, что сейчас активно набирают сотрудников для пенитенциарных заведений Донецкой народной республики.

По информации Сладкова, жителям ДНР присылают СМС через телефонную сеть «Феникс» с предложениями работы. Предлагают имеющим опыт и желание охранять пенитенциарные учреждения, выполнять конвойные функции.

Военкор подчеркнул, что в ДНР сейчас очень остро нужны люди, которые будут заниматься пленными.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Сладков описал повседневные дела сложивших оружие украинских военных.

По его словам, пленным, которые сдались на прошлой неделе, разрешается выходить из бараков в любое время. Пытки к ним не применяются. Они живут в большом светлом помещении. Руководят ими их же командиры. Они выполняют команды комбатов. Офицеры выполняют свои обязанности. Это порядка 20 командиров подразделений, офицеры штаба. Бойцы 53-й, 54-й бригады, морские пехотинцы 36-й бригады корпуса морской пехоты Украины содержатся в соседнем бараке. Все выходят на работу, вскапывают землю, окучивают яблони, белят бордюры, доставляют воду в место проживания.

Пленные прибывают и прибывают, и не только в Мариуполе. Александр Сладков ранее о сообщил о сдаче в плен сотен морпехов ВСУ в Мариуполе 12 апреля.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал остающихся без медицинской помощи в недрах "Азовстали" в Мариуполе сотнях раненых украинских военных выходить. "Мы обращаемся с пленными по-человечески. Выходите", - заявил Кадыров.