Глава временной администрации Филипчук: власти Каховки сбежали из города

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13 апреля 2022, 10:48

Въезд в Каховку, David Zorrakino/ Keystone Press Agency

Руководитель временной военно-гражданской администрации города Каховка Павел Филипчук заявил о бегстве местной власти из города в ночное время. Чиновник поделился информацией в беседе с журналистами RT.

Прежние городские власти покинули Каховку: «24-го числа ночью отсюда вывезли всех силовиков, всех государственных служащих». Жителей оставили на милость российских военных, но сейчас Киев называет всех каховцев предателями и преступниками.

«Я считаю предателями нашу власть, которая нас оставила, бросила область и теперь призывает местных жителей идти воевать. Я считаю, что мирные жители должны заниматься мирными делами», − подчёркивает Филипчук.

Временный глава Каховки считает, что на текущий момент важно не сорвать сельскохозяйственный сезон.

Ранее сообщалось, что Херсон возвращается к мирной жизни: открываются торговые точки, кафе, общественный транспорт возобновил работу. Россия доставляет жителям гуманитарную помощь, в первую очередь это продукты и медикаменты.

Ранее сегодня стало известно, что ситуацию на Украине усугубляет приток иностранных наемников из стран Европы и Ближнего Востока.