В МИД России заявили о том, ситуация на Украине усугубляется из-за притока иностранных наемников

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13 апреля 2022, 09:49 Источник: РИА Новости

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Ситуация на Украине усугубляется из-за притока иностранных наемников из стран Европы и Ближнего Востока.

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что вербовкой иностранных наемников в нарушение норм международного права занимаются, в том числе, украинские дипломатические представительства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что "псевдогуманитарная" организация "Белые каски" будет задействована на Украине.

На Украину из третьих стран могут завести ядерный материал. Сыромолотов выразил мнение, что теракты против предприятий с токсичными веществами на Донбассе могут повториться.