Захарова не сомневается, что «псевдогуманитарная» организация «Белые каски» будет задействована на Украине

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13 апреля 2022, 09:28

Мария Захарова, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "псевдогуманитарная" организация "Белые каски" будет задействована на Украине. Захарова напомнила, что несколько дней назад руководитель "Белых касок" посетил Великобританию.

Дипломат не сомневается, что речь идет об активном вовлечении "псевдогуманитарной" организации "Белые каски" в события на Украине. В эфире радио Sputnik Мария Захарова пояснила, что глава "Белых масок" побывал в Лондоне не на экскурсии, не на встрече с друзьями.

"Дело пахнет керосином, а лучше сказать химическими провокациями... Встреча прошла на среднем уровне информационной засвеченности, его не принимали в самых высоких сферах, но ряд парламентариев Британии с ним поговорили", - поделилась информацией Захарова.

"У меня нет никаких сомнений, что речь идет об активном вовлечении этой псевдогуманитарной организации на украинском направлении", – считает дипломат.

Ранее СМИ распространяли информацию, что "Белые каски" готовят обучающие видеоролики для жителей Украины, как спасать жертв среди гражданского населения и фиксировать предполагаемые военные преступления.

Организация "Белые каски" называет своей целью "спасение мирного населения в зонах конфликтов". В Сирии власти обвиняли членов "Белых касок" в связях с экстремистами и враждебной пропаганде. В МИД РФ возлагали на эту организацию ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химического оружия.

На Украину из третьих стран могут завести ядерный материал. Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов выразил мнение, что теракты против предприятий с токсичными веществами на Донбассе могут повториться.