Военные российской армии обнаружили на брошенной украинской ВЧ дрон с ёмкостями под жидкость и распылителями

На одной из брошенных при отступлении воинских частей ВСУ российские военные обнаружили беспилотные аппараты, оснащённые ёмкостями для жидкости и распылителями. Сообщает в среду, 13 апреля, RT.
«Предположительно, данные летательные аппараты могли применяться для распыления отравляющих веществ для нанесения вреда как Вооружённым силам России, так и мирному населению и сельхозугодьям», − уточнил один из российских бойцов.
Отметим, Минобороны России ранее заявило о ликвидации ударом «Кинжала» командного пункта группировки ВС Украины.
В минувший понедельник стало известно, что ВС РФ уничтожили на украинской территории два склада боеприпасов и радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.
Военный корреспондент Александр Сладков ранее сегодня сообщил, что в Мариуполе более тысячи двухсот морских пехотинцев ВМСУ сложили оружие и сдались войскам РФ. Об этом пишет новостной портал EADaily.