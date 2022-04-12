Тринадцать человек пострадали в результате стрельбы на станции метро в Нью-Йорке

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12 апреля 2022, 17:07 Источник: CNN

машина полиции, pixabay.com

На станции метро в Нью-Йорке во вторник, 12 апреля, была открыта стрельба. Согласно последней информации телевизионного канала CNN, в результате случившегося пострадали не менее тринадцати человек.

Журналисты отметили, что по меньшей мере один человек, получивший ранения в результате стрельбы в метро Нью-Йорка, находится в критическом состоянии. Уточняется, что происшествие случилось в районе Бруклин.

В полиции города не подтвердили появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что в подземке были найдены несработавшие взрывные устройства.