Массовая стрельба в Тель-Авиве привела к гибели людей

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7 апреля 2022, 22:31

Улицы Тель-Авива/ скриншот с видео

Пятеро человек, как минимум, погибли при стрельбе, устроенной неизвестными в центре Тель-Авива. О происшествии уже сообщила радиостанция КАН.

В соцсетях появляются ролики с места события.

Журналисты «13 канала» подтверждают информацию о пятерых погибших при стрельбе.

По данным СМИ, состояние одного из пострадавших от пуль преступников оценивается медиками как критическое.

Уточняется, что зачинщики масштабного теракта пока не пойманы, полиция объявила перехват по городу.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля сообщила о намерении направить дополнительные подразделения на Западный берег Иордана из-за серии терактов.