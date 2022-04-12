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12 апреля 2022, 14:07

премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Leszek Szymański/Polska Agencja Prasowa

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ввести новые санкции против Российской Федерации на фоне сообщений о применении химического оружия в Мариуполе. Минобороны России уже несколько раз предупреждало о планах киевского режима совершать провокации с применением химоружия, военные ВСУ и украинские нацбаты регулярно подрывают ёмкости с химическими веществами.

По информации Народной милиции ЛНР, 9 апреля была подорвана цистерна с азотной кислотой на территории химпредприятия в городе Рубежное, в результате чего произошел выброс отравляющих веществ. На территории завода остается более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, "возможный подрыв которых нанесет непоправимый ущерб экологии региона, уничтожит все живое в радиусе 30 километров, а также поставит под угрозу жизни более 300 тысяч человек, проживающих в Лисичанске, Северодонецке, Золотом и Северске".

Российское Минобороны предупреждало, что украинские националисты могут устроить провокацию с использованием отравляющих веществ и приписать свои действия военнослужащим ВС РФ.