Политолог Голубев: Запад скоро окажется перед выбором — либо отмена санкций, либо жесткие протесты населения

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12 апреля 2022, 12:06 Источник: "Экономика сегодня"

Дефицит растительного масла в магазинах ФРГ, апрель 2022 г., Shan Yuqi/XinHua/globallook.com

Санкции коллективного Запада в отношении России не будут существовать вечно: под давлением собственного населения страны, которые их ввели, будут вынуждены пересмотреть ограничения в сторону смягчения. Такую точку зрения высказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» кандидат политических наук Алексей Голубев.

По словам эксперта, идя на санкции, которые больно бьют не только по России, но и по всей мировой экономике, их инициаторы очень рискуют благополучием своих граждан. Уже сегодня из-за резкого падения уровня жизни британцы и европейцы выходят с протестами на улицы.

«Позиция США и других стран бьет по людям: ускоряется инфляция, дорожают коммунальные услуги, закрываются предприятия. Все это рано или поздно приведет к двум исходам: либо отмена санкций и налаживание экономических связей, либо жесткие протесты населения», – заявил Голубев.

Во вторник стало известно о новых санкциях в отношении РФ, введенных Японией.