Сенаторы США призвали разведслужбы активнее делиться с Украиной данными, чтобы она смогла «заново занять Крым и Донбасс»

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12 апреля 2022, 08:18 Источник: ТАСС

Здание Капитолия в Вашингтоне, Guenter Fischer/globallook.com

Члены комитета по разведке Сената Конгресса США обратились с письмом к директору Национальной разведки США Эврил Хейнс, в котором попросили ее более активно делиться разведданными с украинскими военными, чтобы они смогли «заново занять» Крым и Донбасс. Текст письма приводит информационный портал Axios.

По мнению сенаторов, на фоне действий России в южной и восточной частях Украины разведслужбы США должны в «инициативном порядке» делиться с Киевом разведданными - «чтобы помочь им защитить и заново занять каждый дюйм суверенной территории Украины, в том числе Крым и Донбасс».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на слушаниях в Сенате Конгресса США подтвердил, что минобороны страны делится с украинскими военными разведдаными для боевых действий в Донбассе.