Глава Пентагона Остин заявил, что американские военные не будут задействованы на Украине

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19 марта 2022, 08:28 Источник: ТАСС

глава Пентагона Ллойд Остин, Naveen Sharma/Keystone Press Agency

Министр обороны США Ллойд Остин в минувшую пятницу, 18 марта, заявил, что американские военнослужащие не будут задействованы на Украине, поскольку это грозило бы бы полномасштабным конфликтом с РФ.

Ллойд Остин отметил, что для введения и поддержки бесполетной зоны над Украиной американской стороне пришлось бы получить контроль в воздухе, а это привело бы к взаимодействию с российскими самолетами. Кроме того, военным США, по словам главы Пентагона, пришлось бы вывести из строя российские средства противовоздушной обороны на территориях РФ, Белоруссии и Украины.

Остин отметил, что в данном случае речь шла бы о конфликте двух ядерных держав, который никому не нужен.