Глава Пентагона Остин предостерег руководство Китая от поддержки спецоперации на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин в рамках беседы с журналистами заявил, что Соединенные Штаты Америки ясно дали понять властям Китая, что не стоит поддерживать российскую спецоперацию на Украине.
Ллойд Остин подчеркнул, что не хочет вдаваться в гипотетические рассуждения и спекулировать, однако добавил, что рассчитывает на то, что Китай не будет поддерживать российскую операцию на Украине.
По словам главы Пентагона, Вашингтон ясно дал Пекину понять, что поддержка России в данном вопросе "будет плохим выбором".