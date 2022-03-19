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Глава Пентагона Остин предостерег руководство Китая от поддержки спецоперации на Украине

, 07:49 Источник: РИА "Новости"

Глава Пентагона Остин предостерег руководство Китая от поддержки спецоперации на Украине
глава Пентагона Ллойд Остин, Biden Transition via CNP/CNP/AdMedia

Глава Пентагона Ллойд Остин в рамках беседы с журналистами заявил, что Соединенные Штаты Америки ясно дали понять властям Китая, что не стоит поддерживать российскую спецоперацию на Украине.

Ллойд Остин подчеркнул, что не хочет вдаваться в гипотетические рассуждения и спекулировать, однако добавил, что рассчитывает на то, что Китай не будет поддерживать российскую операцию на Украине.

По словам главы Пентагона, Вашингтон ясно дал Пекину понять, что поддержка России в данном вопросе "будет плохим выбором".

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