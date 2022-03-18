Востоковед РАН Островский выразил мнение, что у Джо Байдена «нет шансов» добиться успеха на переговорах с Си Цзиньпином

Аргументы Недели → Политика 13+

18 марта 2022, 12:01 Источник: Общественная служба новостей

президент США Джо Байден, Rod Lamkey/Keystone Press Agency

Доктор экономических наук Андрей Островский в рамках разговора с представителями СМИ рассказал, как могут пройти 18 марта переговоры президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.

Руководитель центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН выразил мнение, что у Байдена нет "никаких шансов" добиться успеха на грядущих переговорах. Андрей Островский в беседе с Общественной службой новостей отметил, что Пекин хорошо помнит бомбардировки Белграда в 1999 году, когда был нанесен ущерб зданию китайского посольства и погибли граждане КНР.

Востоковед также напомнил, что охлаждение отношений Вашингтона и Пекина началось в 2018 году, когда экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Китай в том, что власти страны занимаются валютным манипулированием, а также потребовал существенно увеличить объем импорта из США и КНР.

Островский уточнил, что в настоящий момент экономический потенциал Китая растет, а Америка теряет первые позиции, что вызывает недовольство Вашингтона. По мнению экономиста, главным врагом для Штатов сейчас является отнюдь не Россия, а Китай.