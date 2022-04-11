В ДНР заявили о подготовке к окружению самой мощной группировки украинских войск численностью до 100 тысяч человек

Аргументы Недели → В мире 13+

11 апреля 2022, 20:00 Источник: РИА Новости

Эдуард Басурин, James Sprankle/ dpa

Эдуард Басурин, официальный представитель НМ ДНР в понедельник, 11 апреля, сообщил о подготовке к окружению самой мощной группировки украинских войск, которая находится на Украине.



По информации официального представителя Народной милиции Донецкой народной республики, численность группировки украинских военных оценивается от 90 до 100 тысяч штыков. Он подчеркнул, что "это самые боеспособные части, которые имеются сейчас на Украине".

Крупнейшая группировка украинских войск располагается на территории, начинающейся "южнее Донецка" и до Славянска, на длину фронта порядка 200 километров и глубиной до центральной Украины.

Басурин ранее в понедельник заявил, что штурм подземных укреплений украинских националистов на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе не имеет смысла. По его словам, бандиты хорошо окопались, и чтобы «выкурить» их следует обратиться к «химическим войскам».