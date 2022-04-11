Басурин: тысячи боевиков хорошо окопались на «Азовстали» в Мариуполе, чтобы «выкурить» их следует обратиться к «химвойскам»

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11 апреля 2022, 17:59

Официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин

Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в понедельник заявил, что штурм подземных укреплений украинских националистов на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе не имеет смысла.

По информации Басурина, сегодня в промзоне на территории предприятия находится порядка нескольких тысяч боевиков. Глава ДНР Денис Пушилин сегодня привел данные, что в районе «Азовстали» и завода имени Ильича остается от 1,5 тысячи до трех тысяч националистов.

Официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин отметил, что бандиты хорошо окопались, и чтобы «выкурить» их следует обратиться к «химическим войскам». По его убеждению, этот сценарий позволит избежать потерь. Басурин также добавил, что националистов в промзоне может быть четыре тысячи, - сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Поверьте, для хорошо укрепленного района это большая цифра», — подчеркнул Басурин.

Пушилин в понедельник сообщил, что порт Мариуполя перешел под контроль сил ДНР.