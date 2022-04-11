Военкор Дмитрий Селезнев считает уничтожение штаба «Днепра» российскими военными хорошим сигналом

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11 апреля 2022, 16:45 Источник: Свободная пресса

ЗРК С-300, MOD Russia / globallookpress.com

Военкор Дмитрий Селезнев, освещающий ход спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине с места событий, считает сообщение об уничтожении штаба и места дислокации националистического батальона «Днепр» в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области, хорошим сигналом.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 10 апреля сообщил, что российская армия уничтожила штаб и место базирования батальона «Днепр», куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников. Удар был совершен высокоточными ракетами морского базирования.

Воздушными ракетами были уничтожены пусковые установки украинских ЗРК С-300, находившиеся в районе Старобоградовки Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев.

По оценке военкора, уничтожение штаба «Днепра» «свидетельствует о качественной работе нашей разведки, которая выявляет места расположения штабов нацбатов, дает информацию для оптимального времени нанесения ударов». Селезнев считает: то, что атака последовала вовремя, свидетельствует тот факт, что там находились иностранные наемники. С украинской стороны видео не публикуют, там сейчас активно работает СБУ и гражданским лицам запрещено выкладывать какие-то видео последствий ударов.

Военный эксперт Борис Рожин считает, что уничтожение штаба «Днепра» можно рассматривать в контексте ударов российских военных по объектам в Днепропетровской области: по аэропорту, аэродрому, другим объектам — тем, что они сочли важными, - сообщает «Свободная пресса».

Эксперт отметил, что «Днепр» был создан олигархом Игорем Коломойским, и это подразделение создано в апреле 2014 года в рамках формирования подразделений патрульной полиции особого назначения в структуре МВД Украины, оно представляло собой узаконенную банду. Подготовкой боевиков «Днепра» занимались иностранные инструкторы.

Первым командиром батальона был бывший депутат Верховной рады Украины Юрий Береза. В 2014 году он позорно бежал из Иловайского котла, бросив своих подчиненных на произвол судьбы. Недавно Береза скрывался от мобилизации, прятался в Трускавецком женском монастыре. Там ему пытались вручить повестку.

Эксперты отмечают, что местные днепропетровские олигархи не давали зайти в свой регион многим влиятельным украинским и иностранным бизнесменам, стремились держать свою территорию под контролем, не допуская чужих. С восточных регионов Украины исходит наиболее ожесточенное сопротивление. В этом плане важно уничтожение штаба «Днепра» как одного из гнезд боевых подразделений этой области.