Армия России уничтожила «Калибрами» на окраине города Днепра технику дивизиона С-300, поставленного Украине из Европы

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11 апреля 2022, 10:32

Запуск крылатой ракеты «Калибр», MOD Russia / globallookpress.com

Армия Российской Федерации уничтожила крылатыми ракетами «Калибр» на окраине города Днепра технику дивизиона С-300, который был поставлен Украине из Европы. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«Вчера ракетами "Калибр" на южной окраине Днепропетровска уничтожена укрытая в ангаре техника дивизиона С-300, поставленного Киеву одной из европейских стран — поражены, в том числе 4 пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава», — привел данные, обнародованные Минобороны, Telegram-канал РИА Новости.

Ранее в понедельник сообщалось, что украинские войска сдали российским силам новые танки с полным боекомплектом в районе села Топольское Харьковской области.