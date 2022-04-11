TG-канал WarGonzo: при штурме Народной милицией ДНР базы на севере Мариуполя были уничтожены 53 бойца «Азова»

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11 апреля 2022, 16:19

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

При штурме Народной милицией ДНР базы в северной части города Мариуполя были уничтожены 53 бойца украинского националистического формирования «Азов» (запрещено в России). Об этом проинформировал Telegram-канал WarGonzo.

«53 “азовца” погибли при штурме базы на севере Мариуполя. Штурм продолжался три дня. Боец 5-й бригады НМ ДНР с позывным “Иркут” рассказал, что противник дрался отчаянно и профессионально, но понес тяжелые потери и отступил к заводу Ильича», — пишет TG-канал.

Ранее сегодня сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил о своей готовности поставить Украине до 50 танков Leopard 1 и до 60 БМП Marder.