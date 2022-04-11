Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил о готовности поставить Украине до 50 танков Leopard 1 и до 60 БМП Marder

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11 апреля 2022, 15:56

Танки, Philipp Schulze / globallookpress.com

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил о своей готовности поставить украинской стороне до 50 танков Leopard 1 и до 60 БМП Marder. Об этом, как информирует РИА Новости, написало издание Handelsblatt.

«Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил, что готов поставить Украине до 50 танков Leopard 1 и до 60 БМП Marder, пишет Handelsblatt», — говорится в публикации, появившейся в Telegrаm-канале российского агентства.

Ранее в понедельник сообщалось, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС оперативно предоставить Киеву вооружения, приняв соответствующее решение в течение нескольких дней.