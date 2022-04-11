Ходаковский: украинские военные попытались ночью вырваться из Мариуполя, нанеся на свою технику опознавательные знаки ДНР

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11 апреля 2022, 15:09

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Украинские военные попытались ночью вырваться из города Мариуполя, нанеся на свою технику опознавательные знаки Донецкой народной республики. Об этом проинформировал командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский.

«Противник нанес на технику наши опознавательные знаки, сформировал колонну и ночью попытался вырваться из Мариуполя», — написал Ходаковский в Telegram.

По словам комбата, бойцы ДНР контролировали с воздуха все движения колонны, в состав которой вошли около тридцати боевых машин, с момента ее формирования.

«В итоге техника брошена, противник рассеялся по округе, наши его отлавливают», — говорится в процитированном посте.

Ранее сегодня сообщалось, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС оперативно предоставить Киеву вооружения, приняв соответствующее решение в течение нескольких дней.