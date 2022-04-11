Экс-депутат Рады Кива: командир «Азова» Прокопенко вырвался на вертолете из Мариуполя, бросив погибать свое подразделение

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11 апреля 2022, 13:48

Украинский вертолет, Pavlo_bagmut / globallookpress.com

Командир украинского националистического формирования «Азов» (запрещено в России) Денис Прокопенко вырвался на вертолете из города Мариуполя, бросив погибать свое подразделение. Об этом написал в Telegram бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«По имеющейся у меня информации, командир “Азова” Прокопенко бросил погибать свое подразделение. Ему удалось вырваться из окружения на одном из уцелевших вертолетов, и сейчас он находится в Киеве», — говорится в публикации экс-парламентария.

Ранее в понедельник сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать слова руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова о скором наступлении на все города Украины.