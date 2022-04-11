Milliyet: если Конгресс США откажет в продаже самолетов F-16 Турции, она может рассмотреть вариант покупки у России Су-57

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11 апреля 2022, 08:35

Истребитель Су-57, MOD Russia / globallookpress.com

Если Конгресс Соединенных Штатов откажет в продаже самолетов F-16 Турции, она может рассмотреть вариант покупки у Российской Федерации истребителей пятого поколения Су-57. Об этом, как информирует ТАСС, написало издание Milliyet.

«Если Конгресс США откажет в продаже истребителей F-16 Турции, то Анкара может рассмотреть возможность приобретения Су-57 у РФ, пишет газета Milliyet», — говорится в публикации, появившейся сегодня в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее, братиславское издание «Правда» указало на то, что Словакия может передать Украине истребители МиГ-29 и самоходные гаубицы Zuzana.