Братиславское издание «Правда»: Словакия может передать Украине истребители МиГ-29 и гаубицы Zuzana

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10 апреля 2022, 15:13

Истребитель, MOD Russia / globallookpress.com

Словакия может передать киевской стороне истребители МиГ-29 и самоходные гаубицы Zuzana. Об этом, как информирует ТАСС, написало братиславское издание «Правда».

«Словакия может передать Украине истребители МиГ-29 и гаубицы "Зузана", сообщил сайт братиславской газеты "Правда"», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

На украинской территории с 24 февраля проходит специальная операция Москвы. Ранее сегодня сообщалось, что Министерство обороны России разместило в сети видео залпового пуска крылатых ракет «Калибр» по объектам Вооруженных сил Украины с фрегата Черноморского флота.