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Кандидат в президенты Южной Осетии Алан Гаглоев заявил о своей победе на выборах

, 22:37 Источник: ТАСС

Кандидат в президенты Южной Осетии Алан Гаглоев заявил о своей победе на выборах
Алан Гаглоев. Фото: соцсети.

Кандидат в президенты Южной Осетии лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев заявил о своей победе на выборах, которые прошли в республике в воскресенье, передает ТАСС.

Выступая на центральной площади Цхинвала, Гаглоев сообщил, что, согласно протоколам, он побеждает в президентской гонке.

«Практически по всем участкам динамика одинаковая», - сказал он. При этом Гаглоев не готов ответить на вопрос, хватит ли ему голосов для победы уже в первом туре.

«Надо дождаться результатов со всех участков», - заявил он.

Голосование на выборах президента Южной Осетии прошло в воскресенье. По данным избирательной комиссии, явка составила 82,07%. В президентской гонке принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Анатолий Бибилов, который незадолго до выборов заявил, что республика инициирует процесс вхождения в состав России. 

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