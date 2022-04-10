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По данным французских экзит-поллов, Макрон получает 28,5% голосов, Ле Пен - 24,2%

, 21:39 Источник: ТАСС

По данным французских экзит-поллов, Макрон получает 28,5% голосов, Ле Пен - 24,2%
Фотографии кандидатов в президенты Франции, Gao Jing/XinHua/globallook.com

В первом туре президентских выборов во Франции побеждают действующий президент Эмманюэль Макрон и лидер «Национального собрания» Марин Ле Пен, сообщил в воскресенье телеканал BFMTV.

Избирательные участки в стране закрылись в 20.00 по местному времени (21.00 Москвы). После этого были опубликованы данные французских экзит-поллов. По ним Макрон получает 28,5% голосов, Ле Пен — 24,2%.

На прошлых выборах, которые проходили в 2017 году, Эмманюэль Макрон по итогам первого тура получил 24% голосов, Ле Пен — 21,3%.

По данным бельгийских экзит-поллов, которые были опубликованы до окончания голосования во Франции, Макрон и Ле Пен набирают в первом туре равное количество голосов.

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