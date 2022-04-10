В Итальянской Эмилии-Романье не поняли запрета Украины на «Лебединое озеро»: «русская классика принадлежит миру»

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10 апреля 2022, 18:54 Источник: ТАСС

Фрагмент балета «Лебединое озеро», Alejandro Martinez/globallook.com

Запрет украинских властей на исполнение произведений русских авторов с удивлением восприняли в области Эмилия-Романья на севере Италии, где запланированы выступления украинской балетной труппы. Об этом заявил в воскресенье советник по вопросам культуры в правительстве области Мауро Феликори.

В гастрольной афише значился балет «Лебединое озеро» Петра Чайковского, однако из-за введенного украинскими властями запрета на исполенение произведений русских авторов, организаторы турне были вынуждены заменить спектакль.

«[Решение украинского правительства] приостановить исполнение произведений русских авторов застало нас врасплох, как, думаю, и артистов. Мы приняли это к сведению, но <...> решение заставить Чайковского замолчать не кажется ни правильным, ни полезным», - заявил Феликори. Его слова приводит агентство ANSA.

При этом чиновник добавил, что не согласен с действиями России в Украине, однако не понимает, почему из-за спецоперации РФ мир лишается русской культуры.

«Наше "нет" [спецоперации] никогда не было направлено против русской культуры, не говоря уже о классике, которая принадлежит миру и неподвластна времени», - сказал он.