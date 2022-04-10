Конашенков: армия России уничтожила ракетами штаб и место базирования нацбата «Днепр», куда прибыли иностранные наемники

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10 апреля 2022, 11:16

Запуск ракеты, MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия ликвидировала с помощью ракет штаб и место базирования украинского националистического батальона «Днепр» (запрещен в РФ), куда прибыли иностранные наемники. Об этом проинформировал официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Ночью в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона "Днепр", куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников», — процитировал Конашенкова Telegram-канал РИА Новости.

Как сообщалось сегодня, советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил, что «планом-минимум» специальной операции на территории Украины должно стать полное очищение Донбасса от киевских войск.