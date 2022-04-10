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Конашенков: армия России уничтожила ракетами штаб и место базирования нацбата «Днепр», куда прибыли иностранные наемники

, 11:16

Конашенков: армия России уничтожила ракетами штаб и место базирования нацбата «Днепр», куда прибыли иностранные наемники
Запуск ракеты, MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия ликвидировала с помощью ракет штаб и место базирования украинского националистического батальона «Днепр» (запрещен в РФ), куда прибыли иностранные наемники. Об этом проинформировал официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Ночью в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона "Днепр", куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников», — процитировал Конашенкова Telegram-канал РИА Новости.

Как сообщалось сегодня, советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил, что «планом-минимум» специальной операции на территории Украины должно стать полное очищение Донбасса от киевских войск.

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Политика

Александр Бородай обвинил СБУ в организации платных «снайперских сафари» на жителей Донбасса

Украинские военные и представители спецслужб Украины во время восьмилетнего конфликта организовывали платную охоту на жителей Донбасса. Такие поездки «на сафари» регулярно организовывались в 2015-м и 2016-м годах, при этом организатором таких «охот» по людям выступала СБУ. Такие «мероприятия» проводились для тех, кто платил деньги за то, чтобы попробовать свои навыки в реальной боевой ситуации, а не стрелять исключительно по мишеням на стрельбищах. Заместитель председателя комитета комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай обвиняет украинских военных и спецслужбы Украины.