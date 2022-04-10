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НМ ДНР: отступающие бойцы «Азова» захватили в порту Мариуполя два иностранных судна и ведут огонь с их палуб

, 11:00

НМ ДНР: отступающие бойцы «Азова» захватили в порту Мариуполя два иностранных судна и ведут огонь с их палуб
Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Отступающие бойцы украинского националистического формирования «Азов» (запрещено в России) захватили в порту Мариуполя два иностранных судна и ведут огонь с их палуб. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале Народная милиция ДНР.

«В морском порту города Мариуполя отступающие остатки подразделений украинских националистов захватили два иностранных судна “Царевна” и “Леди Аугуста”. Удерживая в заложниках экипажи этих судов, националисты “Азова” ведут огонь с палуб из 120-мм минометов, различных типов гранатометов и стрелкового оружия», — говорится в заявлении НМ ДНР.

Как сообщалось ранее в воскресенье, советник руководителя ЛНР Родион Мирошник указал на то, что «планом-минимум» специальной операции на Украине должно стать полное очищение территории Донбасса от киевских войск.

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Александр Бородай обвинил СБУ в организации платных «снайперских сафари» на жителей Донбасса

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