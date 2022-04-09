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Омбудсмен Москалькова рассказала о возвращении домой 32 российских дальнобойщиков, которые удерживались в Украине

, 23:02 Источник: "Интерфакс"

Омбудсмен Москалькова рассказала о возвращении домой 32 российских дальнобойщиков, которые удерживались в Украине
Татьяна Москалькова. Фото: телеграм-канал омбудсмена.

32 российских дальнобойщика смогли вернуться домой из Украины. Об этом сообщила в субботу российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

«При участии института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации произошел обмен дальнобойщиками. Вернулись домой 32 российских водителя и 20 украинских, а также ряд граждан Беларуси», - написала Москалькова в своем телеграм-канале.

2 апреля Москалькова сообщала, что получила более ста обращений от родственников водителей, которые с начала военной спецоперации оказались на территории Украины и не могли попасть домой. В частности, она рассказала о 28 дальнобойщиках, у которых на словацко-украинской границе конфисковали грузовики и документы. 

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