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В немецком Штутгарте прошел автопробег против русофобии

, 22:21 Источник: ТАСС

В немецком Штутгарте прошел автопробег против русофобии
Автомобиль участника автопробега в Штутгарте, Christoph Schmidt/dpa/globallook.com

В Штутгарте в субботу состоялся автопробег в знак протеста против дискриминации русскоязычных граждан Германии. По сообщению агентства dpa, всего для участия в акции было заявлено 190 автомобилей.

Как пишет агентство, люди, принявшие участие в мероприятии, выступали против дискриминации русскоязычных детей в школах и проявлений русофобии в быту.

Ранее аналогичные автопробеги прошли в Берлине, Кельне и Бонне.

По сообщению министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, в Германии с начала военной спецоперации в Украине, зафиксировано более 300 правонарушений против русскоязычных граждан.

Ранее Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что оскорбления в адрес русскоязычных жителей Германии в связи с ситуацией в Украине являются недопустимыми. 

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