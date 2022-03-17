Шольц назвал недопустимыми оскорбления русскоязычных жителей Германии

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17 марта 2022, 20:38 Источник: РИА "Новости"

канцлер ФРГ Олаф Шольц, John Macdougall/dpa

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в рамках пресс-конференции в четверг, 17 марта, что оскорбления в адрес русскоязычных жителей Германии в связи с ситуацией на Украине являются недопустимыми.

Олаф Шольц также назвал неприемлемыми ситуации, когда люди с российскими корнями подвергаются в Германии физическому насилию. Канцлер ФРГ подчеркнул, что на территории страны каждый может рассчитывать на защиту государства.

Напомним, ранее российское посольство направило в МИД ФРГ ноту из-за случаев дискриминации россиян.