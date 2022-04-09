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Вице-премьер Украины Стефанишина сообщила, что статус кандидата в члены ЕС страна получит уже в июне

, 20:19 Источник: "Московский комсомолец"

Вице-премьер Украины Стефанишина сообщила, что статус кандидата в члены ЕС страна получит уже в июне
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский, Michael Fischer/dpa/globallook.com

Украина может получить статус кандидата в члены Евросоюза уже в июне 2022 года. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Мы уже проделали большую подготовительную работу, поэтому готовы двигаться быстро. Ожидаем получить статус кандидата в июне», - написала вице-премьер Украины в субботу в своем твиттере.

Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Киев передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник. Его заполнение позволит запустить процедуру вступления страны в Евросоюз.  Фон дер Ляйнен при этом пояснила, что опросник является «базой для дискуссий в предстоящие месяцы».

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