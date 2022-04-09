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WP: В США Конгресс принял закон об изъятии российских активов в измененном виде

, 11:45

WP: В США Конгресс принял закон об изъятии российских активов в измененном виде
фото: pixabay.com

В США Конгресс принял закон об изъятии активов российских бизнесменов, в отношении которых введены санкции, в измененном виде.

Конгрессмены от Демократической и Республиканской партий Том Малиновски и Джо Уилсон предлагали позволить правительству провести конфискацию имущества на более пяти миллионов долларов, которое было заблокировано из-за санкций, а вырученные денежные средства передать Украине. Общий объем этих средств может исчисляться миллиардами долларов.

Источники газеты The Washington Post раскрыли, что неправительственная организация Американский союз защиты гражданских свобод выступила против принятия законопроекта об изъятии имущества россиян, поэтому американские конгрессмены приняли документ в измененном виде.

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал национализировать активы организаторов блокады Крыма на территории России.

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Александр Тихонов о заявлении Маркку Хаапасалми: Его задача – подавать Елене Вяльбе пальто на совете FIS

Президент Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми выступил против того, чтобы Елена Вяльбе переизбиралась в Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS)на выборах в мае. Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, резко раскритиковал такое заявление Маркку Хаапасалми. «Хаапасалми был чемпионом мира? Нет? Пусть для начала научится на лыжах бегать. Его задача – подавать Вяльбе пальто на совете FIS. Когда она приходит, он должен снимать ее пальто, а когда Елена Валерьевна уходит, подавать. На большее он не способен.»

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