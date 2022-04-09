WP: В США Конгресс принял закон об изъятии российских активов в измененном виде

Аргументы Недели → В мире 13+

9 апреля 2022, 11:45

фото: pixabay.com

В США Конгресс принял закон об изъятии активов российских бизнесменов, в отношении которых введены санкции, в измененном виде.

Конгрессмены от Демократической и Республиканской партий Том Малиновски и Джо Уилсон предлагали позволить правительству провести конфискацию имущества на более пяти миллионов долларов, которое было заблокировано из-за санкций, а вырученные денежные средства передать Украине. Общий объем этих средств может исчисляться миллиардами долларов.

Источники газеты The Washington Post раскрыли, что неправительственная организация Американский союз защиты гражданских свобод выступила против принятия законопроекта об изъятии имущества россиян, поэтому американские конгрессмены приняли документ в измененном виде.

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал национализировать активы организаторов блокады Крыма на территории России.