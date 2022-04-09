Глава автономии крымских татар Умеров призвал национализировать имущество организаторов водной блокады в Крыму

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9 апреля 2022, 08:31 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал национализировать активы организаторов блокады Крыма на территории Российской федерации.

Как рассказал глава автономии крымских татар, "организаторы водной, транспортной, продовольственной и энергетической блокады Крыма — бывшие крымчане, которые в украинские времена имели здесь бизнес и немало активов, нажитых, в том числе преступным путем". "Призываем рассмотреть вопрос о национализации их имущества и организаций, которые с ними связаны", — сказал Умеров в беседе с РИА Новости.

Общественный деятель отметил, что многие активы перерегистрированы, но это не должно помешать принять справедливое решение.

Власти Крыма ранее выступили с законодательной инициативой об изменении Гражданского кодекса РФ и введении принудительного изъятия имущества недружественных стран и иностранцев, совершающих недружественные действия в отношении государства, его граждан и юридических лиц. Региональное заксобрание уже внесло документ на рассмотрение в Госдуму.