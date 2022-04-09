Украинская газета написала, что Зеленский оборудовал свою военную ставку в бункере, который в Киеве строили «проклятые коммуняки»

Аргументы Недели → В мире 13+

9 апреля 2022, 10:32 Источник: Свободная пресса

В. Зеленский, фото из соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский оборудовал свою военную ставку в хорошо защищённом бункере в Киеве. Газета «Українська правда» опубликовала статью, судя по которой, секретный объект достался украинским правителям в наследство от «проклятых коммуняк», был построен еще в годы СССР.

Автор статьи пишет, что бункер рассчитан на выживаемость даже в условиях тотальной ядерной войны». По оценке украинских экспертов, именно из этого Зеленский ведет свои видеообращения и раздает интервью западной прессе.

По некоторой информации, Зеленский очень боится, что русские по радиосигналу вычислят его местоположение и нанесут бомбовый удар, - сообщает «Свободная пресса».

Зеленский иногда появляется в здании офиса президента на Банковой 11, но в основном он прячется за бетонными стенами в защищенных помещениях так называемого «властного» бункера.

Об объекте, построенном специально для политического руководства советской Украины, рассказывал бывший украинский премьер Николай Азаров. Политик отмечал, что «прямое попадание ядерной бомбы не нанесет никакого вреда людям в бункере», подготовленном еще в советские времена для работы высшего политического и военного руководства государства в условиях атомного нападения.

Сам Зеленский ранее обращался к теме «ядерного удара» по нему лично. Он предупредил граждан, что без него Украина не справится с «нападением агрессора».

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, который был, как и Зеленский, актером, блогером, а потом стал военным экспертом, активно раскручивает кейс «спасителя нации», которого любой ценой хотят убить москали.

Азаров считает, что Зеленский «хоронит Украину в долговой яме».