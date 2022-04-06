Экс-премьер Украины Азаров считает, что Зеленский «хоронит Украину в долговой яме»

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6 апреля 2022, 10:27 Источник: Общественная служба новостей

Николай Азаров, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Не все средства, которые Запад выделяет сейчас Киеву, предоставляются безвозмездно. Соглашаясь на такую помощь, президент страны Владимир Зеленский «хоронит Украину в долговой яме», считает бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Большую часть денег, по его словам, Киеву придется вернуть, а в условиях послевоенной экономики это будет сделать затруднительно.

«Да, на льготных условиях с максимально длительным сроком возврата, но вернуть придется все до последней копейки. За счет чего это будет делать уже закредитованное государство с сократившейся на 35−50% от показателей мирного времени экономикой?», — задался вопросом Азаров.

Ранее сообщалось о решении руководства США выделить Украине помощь в размере более 13 миллиардов долларов.