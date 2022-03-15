Байден выделил Украине помощь в размере более 13 миллиардов долларов

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15 марта 2022, 22:23 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Oliver Contreras - CNP/Consolidated News Photos

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден во вторник подписал законопроект о финансировании до конца 2022 финансового года деятельности федерального правительства объемом в 1,5 триллиона долларов.

В частности, 13,6 миллиарда долларов выделяются в качестве помощи Украине и соседним с ней странам.

Закон, о котором идет речь, продлевает до 30 сентября, период финансирования правительства. В документе содержатся данные о самом крупном на сегодняшний день пакете военной, экономической и гуманитарной помощи Киеву, в котором, в частности, значатся расходы на укрепление "восточного фланга" Североатлантического альянса посредством размещения там американских военнослужащих.