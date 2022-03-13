Госсекретарь США Блинкен распорядился выделить Украине военную помощь на сумму до $200 миллионов

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13 марта 2022, 07:49 Источник: ТАСС

госсекретарь США Энтони Блинкен, IMAGO/Eero Vabamägi

Глава Госдепартамента Энтони Блинкен в соответствии с меморандумом президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена распорядился выделить Украине военную помощь в размере до $200 миллионов.

По словам Энтони Блинкена, этот пакет будет состоять из дальнейшей оборонительной помощи, чтобы дать украинской стороне возможность "справиться с угрозами со стороны бронетехники, воздуха и другими".

По словам американского госсекретаря, с учетом данной суммы общий объем помощи в сфере безопасности, которая была выделена действующей администрацией президента США Украине, превысил $1,2 миллиарда.