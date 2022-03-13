Госсекретарь США Блинкен распорядился выделить Украине военную помощь на сумму до $200 миллионов

Глава Госдепартамента Энтони Блинкен в соответствии с меморандумом президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена распорядился выделить Украине военную помощь в размере до $200 миллионов.
По словам Энтони Блинкена, этот пакет будет состоять из дальнейшей оборонительной помощи, чтобы дать украинской стороне возможность "справиться с угрозами со стороны бронетехники, воздуха и другими".
По словам американского госсекретаря, с учетом данной суммы общий объем помощи в сфере безопасности, которая была выделена действующей администрацией президента США Украине, превысил $1,2 миллиарда.