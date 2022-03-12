Байден одобрил выделение 200 млн долларов для военной помощи Украине

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12 марта 2022, 20:05

Джозеф Байден, Al Drago - Pool via CNP/globallook.com

Пресс-служба Белого дома в субботу распространила меморандум о предоставлении Украине военной помощи на сумму до 200 млн долларов.

Документ, подписанный президентом США Джо Байденом, наделяет госсекратаря Энтони Блинкена полномочиями использовать эти средства для помощи Украине.

«Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия <...> использовать средства общей суммой до $200 млн в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки для предоставления помощи Украине», - сказано в документе.

Как сообщил 8 марта пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, военная помощь Украине сегодня поступает из 15 стран мира.