Пресс-секретарь Пентагона Кирби: военная помощь Украине поступает из 15 стран мира

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8 марта 2022, 08:20 Источник: "Интерфакс"

Отправка военной помощи США Украине, Roland Balik/globallook.com

Военную помощь Украине в настоящее время кроме США оказывают еще 14 стран мира, заявил на брифинге в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, подчеркнув при этом, что Соединенные Штаты не будут вводить войска на территорию Украины.

Кирби сообщил журналистам, что США продолжают отправку военных грузов В Украину.

«Это касается не только нас, но и 14 других стран», - сказал он, выразив уверенность, что «эти грузы попадают в руки украинских военных».

Кроме того, Кирби рассказал, что по приказу главы Пентагона Ллойда Остина в Европу в минувшие выходные в Европу направлены дополнительно около 500 американских военнослужащих - «для усиления сил США, которые уже находятся на восточном фланге НАТО».

Пресс-секретарь Пентагона, пояснил, что этот контингент «будет размещен таким образом, чтобы реагировать на нынешнюю обстановку вокруг Украины и укрепить потенциал сдерживания и обороны альянса НАТО». Он подчеркнул, что это временные меры и они «будут постоянно корректироваться в соответствии с требованиями, которые будут диктовать условия».

В понедельник стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ, который позволяет размещение войск НАТО на западе страны.