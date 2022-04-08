Военный эксперт Леонков: Запад поставляет Киеву устаревшее оружие, которое ожидало утилизации

Аргументы Недели → В мире 13+

8 апреля 2022, 20:57 Источник: "Экономика сегодня"

Отправка военной помощи США Украине, Tech. Sgt. J.D. Strong Ii/globallook.com

Запад, говоря о масштабной военной помощи Украине, на самом деле поставляет Киеву устаревшие вооружения, которые ожидали утилизации, считает военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, поставки в Украину такого оружия являются для западных стран неплохим бизнесом.

«Запад зарабатывает деньги на Украине, поставляя туда устаревшие модели. Они идут по статье расходов «поставка вооружений», и на них выделяются серьезные суммы, а сама поставляемая техника числится в разделе «на утилизацию», на которую также заложены деньги. В результате этих операций осваиваются две порции средств», - объяснил Леонков в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Поставки идут на миллионы долларов, при этом, по словам эксперта, неясно, как Украина, являясь страной-банкротом, будет за это рассчитываться. Киев рассчитывает на те резервы РФ, которые Запад заморозил в рамках санкций.

«Данные средства наши бывшие партнеры заберут в пользу поставленного оружия, в том числе и непригодного к использованию, и уплаты украинских долгов МВФ по ранее предоставленным украинцам кредитам», - сказал Леонков.

В пятницу стало известно о том, что Словакия передала Киеву устаревший зенитно-ракетный комплекс С-300, получив взамен от США систему ПВО Patriot.