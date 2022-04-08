Байден сообщил о передислокации в Словакию комплекса Patriot взамен С- 300, который она передала Киеву

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8 апреля 2022, 20:21 Источник: ТАСС

Система ПВО Patriot, Axel Heimken/dpa/globallook.com

США предоставят Словакии систему ПВО Patriot взамен зенитно-ракетного комплекса С-300, который она передала Украине. Об этом сказано в заявлении Джо Байдена, распространенном в пятницу.

Байден поблагодарил правительство Словакии за предоставление Украине ЗРК С-300 и сообщил, что об этом его просил лично Владимир Зеленский.

«С целью обеспечения этой передачи и дальнейшего обеспечения безопасности Словакии Соединенные Штаты передислоцируют в Словакию американский ЗРК Patriot», - говорится в заявлении.

Глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу сообщил, что уже распорядился об отправке Братиславе одной системы ПВО Patriot. При этом министр обороны Словакии Ярослав Надь ранее заявлял, что страна получит взамен С-300 четыре таких системы.