В Словакию прибыли подразделения НАТО для развертывания системы ПВО Patriot

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20 марта 2022, 14:59 Источник: "Интерфакс"

Система ПВО Patriot, Axel Heimken/dpa/globallook.com

В Словакию прибыли подразделения НАТО, которые развернут на военно-воздушной базе «Слиач» в центральной части страны системы ПВО Patriot, сообщило в воскресенье издание «Господарски новины».

Как пишет издание, систему предоставили Нидерланды и Германия в рамках программы по усилению восточного блока НАТО. При этом министр обороны страны Ярослав Надь подчеркнул, что она не являются заменой советской системе С-300, которой располагает Словакия.

Ранее Надь заявлял, что Словакия готова передать систему С-300 Украине, но при условии, что ей будет предоставлена замена.

16 марта Зеленский попросил Конгресс США обеспечить поставки Украине С-300 и других систем ПВО в качестве альтернативы бесполетной зоне.